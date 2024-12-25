Video Yaşam Otobüste kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar | Video
Otobüste kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar | Video

Otobüste kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar | Video

25.12.2024 | 12:26

Kocaeli'de yeğeniyle kaçarak evlenen genci özel halk otobüsünde defalarca bıçaklayarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, iddianamede yer alan ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz 9 Ekim'de Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğithan Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı Volkan A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde Toraman'ı defalarca bıçaklayan zanlı, cinayetin ardından arka kapıdan inerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A'yı başka bir otobüsle İzmit'e giderken Gölcük'te yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Yiğithan Toraman ile eşi Kübra'nın gönüllü olarak kaçarak evlendikleri, bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin barış ile neticelendiği, Toraman çiftinin de bir bebeklerinin bulunduğu öğrenildi.

"DAYANAMAYIP ONU BIÇAKLADIM"
Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes Yiğithan Toraman'ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, tutuklu sanık Volkan A.'nın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, Enes'in yeğeni Kübra'nın eşi olduğunu söyleyen Volkan A., "Enes ile Kübra'nın evlilikleri sıkıntılıydı ve bu nedenle ayrıldılar ancak daha sonra barıştılar. Olay günü Kübra'nın Enes ile barışmasının Kübra'nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek istedim. Bunun için Enes'in iş yeri olan Karamürsel'e gittim. Enes'in iş yerinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğim yeri bir süre aradım, bulamayınca Karamürsel'den İzmit'e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Yiğit'i görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi, dayanamayıp onu bıçakladım" dedi.

"KORKUTMAK İSTEDİM"
Enes Yiğithan Toraman'ın tabanca taşıdığını ve bu sebeple korktuğunu iddia eden Volkan A., "Bende Karamürsel'e giderken yanıma bıçak aldım. Bıçağı, İzmit'te bir çay ocağından bıçağı almıştım. Bıçakladıktan sonra kaçtım, başka otobüse binmeden önce yeğenimin babası Ali Bilge'yi arayıp Enes'i yaraladığımı söyledim. Bunu söylememin nedeni Enes'in ailesinin Kübra'ya zarar vermesinden korktuğum içindi. Tekrardan İzmit'e gitmemin nedeni ise ailemle vedalaşmaktı ancak kolluk kuvvetleri beni yakaladı. Karamürsel'e gideceğinden arkadaşım H.Ç.'nin haberi vardı. H.Ç.'ye de yeğenimi merak ettiğimi, bu sebeple Karamürsel'e gideceğimi söylemiştim. Maktulün ailemi ve yeğenimi tehdit etmesi, yeğenim ve ailemin Enes'ten korkup onun tehditleri önüne geçememesi nedeniyle kendisini bıçakladım. Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.

İddianamede sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otobüste kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar | Video 03:40
Otobüste kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar | Video 25.12.2024 | 12:26
Bir ayda üç kez çaya düşen kedi, kendisini kurtaran itfaiyeye patisiyle teşekkür etti | Video 01:05
Bir ayda üç kez çaya düşen kedi, kendisini kurtaran itfaiyeye patisiyle teşekkür etti | Video 25.12.2024 | 11:47
Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:05
Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video 25.12.2024 | 11:10
İstanbul’da PKK adına tefecilik yapan 3 kişi yakalandı | Video 00:59
İstanbul’da PKK adına tefecilik yapan 3 kişi yakalandı | Video 25.12.2024 | 10:32
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki ritüeller yapay zeka ile canlandırıldı | Video 06:52
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki ritüeller yapay zeka ile canlandırıldı | Video 25.12.2024 | 09:37
İş yeri çalışanının tezgahta unuttuğu telefonu böyle çaldı | Video 00:38
İş yeri çalışanının tezgahta unuttuğu telefonu böyle çaldı | Video 25.12.2024 | 09:37
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu | Video 00:38
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu | Video 25.12.2024 | 09:37
Kütahya’da bilişim dolandırıcılığı operasyonu | Video 00:06
Kütahya'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu | Video 25.12.2024 | 09:24
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 00:38
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:19
Tırla kamyonun çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada | Video 00:41
Tırla kamyonun çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada | Video 25.12.2024 | 09:16
Örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız böyle görüntülendi | Video 00:26
"Örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız böyle görüntülendi | Video 25.12.2024 | 09:16
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:25
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:16
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:25
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:05
Ankara’da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 01:38
Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 25.12.2024 | 08:38
Ümraniye’de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video 02:40
Ümraniye'de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video 25.12.2024 | 08:34
Narin Güran cinayetinde aile bireylerinin toplantı görüntüsü ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu | Video 06:32
Narin Güran cinayetinde "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu | Video 25.12.2024 | 08:32
Diyarbakır’da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 00:18
Diyarbakır'da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 25.12.2024 | 08:32
22 ilde DEAŞ’a yönelik Gürz-31-32-33 operasyonları | Video 00:42
22 ilde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları | Video 25.12.2024 | 08:32
Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 00:20
Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 24.12.2024 | 16:38
TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video 01:16
TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video 24.12.2024 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA