Otobüste maske tartışması kavgayla sonuçlandı | Video
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Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaş ile otobüs şoförü arasında başlayan maske tartışması kavgayla bitti. Otobüs şoförünün darp edildiği görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.