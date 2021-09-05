Otobüsteki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Adapazarı-Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, kavgayı çıkartan gençler otobüsten indirildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Otobüsteki diğer yolcular araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Vatandaşların ayırdığı olay sonrasında durdurulan otobüsten kavgaya karışan taraflardan biri indirildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Gençlerin otobüs içerisinde birbirine girdiği anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; bir süre tartışan gençlerin kavgaya tutuşarak, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar yansıdı. Devamında ise, olay esnasında otobüsteki diğer yolcuların kavgayı güçlükle ayırdığı anlar ve kavgaya karışan tarafın otobüsten indirilme anları yer aldı.