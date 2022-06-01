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OTOMATİK OYNAT
00:44
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı | Video 01.06.2022 | 15:22
01:14
Elindeki gül dövmesi hırsızı ele verdi! Hırsızlık anları kamerada | Video 01.06.2022 | 14:14
02:36
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video 01.06.2022 | 14:53
06:09
01:22
'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video 01.06.2022 | 13:25
01:08
İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video 01.06.2022 | 13:12
02:14
03:51
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada böyle yakaladılar | Video 01.06.2022 | 13:12
02:16
03:11
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Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video 01.06.2022 | 09:14
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Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı | Video 01.06.2022 | 09:14
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01:09
İstanbul'da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı | Video 01.06.2022 | 12:03
12:25
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Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 01.06.2022 | 12:03
02:09
Niğde'de bir sürücünün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar kameraya yansıdı.