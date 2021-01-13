Video Yaşam Otobüsün arkasına takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu | Video

Otobüsün arkasına takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu | Video

Otobüsün arkasına takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu | Video
13.01.2021 | 13:33

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Antalya’da halk otobüsünün arkasına tutunup paten keyfi yapan genç, durakta araçtan aşağı inen otobüs şoförünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Şoförün tepki gösterdiği genç, paten sürerek değil koşarak kaçtı.

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Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 07 AUU 626 plakalı halk otobüsünün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameralara takıldı. Genç, bir süre aracın arkasında yolculuğunu devam ettirirken otobüsün durağa yanaşmasının ardından olanlar oldu. Aracın durmasıyla ön tarafı kontrol eden patenli genç, göz göze geldiği şoförün otobüsten inmesiyle bir anda kaçmaya başladı. Otobüs şoförü de arkasına bile bakmadan kaçan gence tepki gösterdi.
O anlar kameralara yansırken, aracına tekrar binen otobüs şoförü güzergahında ilerlemeye devam etti.

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