Video Yaşam Otobüsün camına çarpan şahini duyarlı sürücü böyle kurtardı | Video
Otobüsün camına çarpan şahini duyarlı sürücü böyle kurtardı | Video

Otobüsün camına çarpan şahini duyarlı sürücü böyle kurtardı | Video

02.02.2023 | 00:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün camına çarpıp refüje düşen şahini duyarlı kamyonet sürücüsü kurtardı. Karayolunda canını tehlikeye atıp şahini kurtaran sürücü anbean kameraya yansıdı.

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