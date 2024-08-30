Video Yaşam Otobüsün farından rahatsız olan baba-oğul, şoförü darp etti... O anlar kamerada
Otobüsün farından rahatsız olan baba-oğul, şoförü darp etti... O anlar kamerada

Otobüsün farından rahatsız olan baba-oğul, şoförü darp etti... O anlar kamerada

30.08.2024 | 07:59

Denizli'de kalkış saati gelen halk otobüsünün farından rahatsız olan şahıs, şoföre saldırdı. Elinde sopayla şoförün yanından uzaklaşan saldırgan, daha sonra oğluyla gelip şoförü darp etti.

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Olay, Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 110 numaralı Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü sürücüsü Mustafa Yıldırım, aracıyla 22.55'te son durağa geldi. Kalkışına az bir süre kalan Mustafa Yıldırım ihtiyaç gidermek amacıyla durağın yanındaki kıraathaneye gitti. Mustafa Yıldırım'ı kıraathaneden çağıran Hüseyin K., otobüs şoförü Yıldırım'a aracının farını kapatmasını söyledi. Kalkış saatinin geldiğini fark eden Mustafa Yıldırım aracına doğru yöneldiği esnada Hüseyin K., elindeki sopayla Mustafa Yıldırım'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine ikili ayrılırken, bu kez olay yerine Hüseyin K.'nın oğlu Haluk K., geldi. Motosikletle olay yerine gelen Haluk K., direkt olarak Mustafa Yıldırım'a saldırdı. Olayda yüzünden yaralanan Mustafa Yıldırım hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

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