Video Yaşam Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada | Video

Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada | Video

Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada | Video
29.06.2021 | 12:09

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Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu genç, bu kez Cebeci otobüsünün üstüne çıkarak 12 durak seyretti. O anları kaydeden gencin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtirken, kendi hayatını ve otobüsün sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç o anları sosyal medyadan paylaştı.

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İstanbul Merter'de geçtiğimiz ay metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç bu kez de arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Cebeci otobüs durağına gelen genç, otobüsün üzerine tırmandı. Genç ardından otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra hareket etmesini bekledi.

OTOBÜSÜN ÜSTÜNDE 12 DURAK YATARAK SEYRETTİ
Kendi hayatını ve otobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, hareket eden otobüsün üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu otobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Mescid-i Selam durağında otobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

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