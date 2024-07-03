Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video
Romanya'dan yola çıkan ve Edirne Kapıkule'den Türkiye'ye gelmek isteyen bir otobüste arama yapan Bulgaristan gümrük görevlileri, yaklaşık 20 milyon lira değerinde 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirdi.
Sürücünün dinlenme yatağı çevresinde olağan dışı yoğunluklar fark eden Bulgar gümrükçüler, sonraki fiziksel kontrol sırasında, farklı değerdeki euro ve dolar banknotlarını içeren paketlerin saklandığı, özel olarak inşa edilmiş iki önbellek tespit etti. Yapılan aramada toplamda, beyan edilmemiş 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
01:24
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 03.07.2024 | 11:06
01:18
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 03.07.2024 | 10:54
01:45
Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 03.07.2024 | 10:54
01:33
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 03.07.2024 | 10:53
06:40
"Üstüme toz geliyor" kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 03.07.2024 | 10:39
00:16
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 03.07.2024 | 10:39
00:33
Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 03.07.2024 | 10:39
00:14
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video 03.07.2024 | 10:39
04:22
02:20
Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 03.07.2024 | 09:58
03:42
Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video 03.07.2024 | 08:40
01:08
03:06
Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi | Video 03.07.2024 | 08:42
01:25
02:43
04:06
00:36
Aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü | Video 02.07.2024 | 14:23
02:55
00:57
Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 02.07.2024 | 13:47