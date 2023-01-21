Otogar'da tabancayla vurulan adam hayatını kaybetti: 6 kişi gözaltına alındı | Video 21.01.2023 | 15:27 Isparta merkezde tabancayla vurulan şahıs tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Isparta otogarında bulunan bir bilet firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsünden vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Akay sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından Özel bir hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayın intihar yada cinayet olup olmadığını araştırırken 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.