Video Yaşam Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte...
Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte...

Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte...

11.12.2021 | 13:04

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda iki kişi sahte 5 bin 500 dolar ve 11 kutu halinde toplam 33 litre sahte içkiyle yakalandı.

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