Video Yaşam Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video

Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video

25.12.2022 | 08:44

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Bolu’nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde giden otomobil, acil dönüş noktasından dönmeye çalışan tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Kaza 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde giden 3 adet aynı firmaya ait tır şoförü Gerede gişelerini kaçırdı. Tır şoförleri, yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdıkları gişelere dönmek istedi. 2 tır şoförü acil dönüş noktasından dönerek yoluna devam etti. Ancak 90Q707AA plakalı tırın şoförü Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, tırın dorsesi sol şeridi kapattı. Serkan Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı Renault marka otomobil Ankara istikametine seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı. Diğer sürücüler, durumu 112 acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi. Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti. Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, cenaze aracıyla Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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