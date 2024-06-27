Otomobil alım satımı süsüyle tefecilik: 127 milyonluk vurgun | Video
İzmir’de polis ekipleri, otomobil alım satımı süsü vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 127 milyonluk vurgunun yapıldığı olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.
127 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER
Öte yandan şüphelilerin; 'mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri' şeklindeki soruşturmalarında, toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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