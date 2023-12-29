Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı | Video
Karaman’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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