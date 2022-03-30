Video Yaşam Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek öldürdüler! O anlar kamerada | Video
Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek öldürdüler! O anlar kamerada | Video

Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek öldürdüler! O anlar kamerada | Video

30.03.2022 | 14:54

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OTOMATİK OYNAT

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Maltepe’de otomobil çalma iddiasıyla Çetin Gül’ü döverek öldüren 8 kişi adliyeye sevk edildi. Dayak anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 26 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Besim K.'ya ait park halinde duran otomobilin alarmı çalmaya başladı. Alarm üzerine mahalle sakinleri ve araç sahibi dışarı çıktı. Aracı çaldığı iddia edilen Çetin Gül'ü kovalamaya başladılar. Kovalamaca sonucu yalanan Gül 8 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen, Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve 15 yaşındaki M.E. 'yi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Çetin Gül'ün kaçarken yakalanıp dövülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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