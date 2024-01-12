Video Yaşam Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video

Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video

12.01.2024 | 09:35

Tekirdağ Çorlu ilçesinde 6 aydır onarılmadığı öne sürülen çukura, bir otomobil düşerek maddi hasar gördü. Belediyenin ilgisizliğine tepki gösteren vatandaş, “4 aydır yazmadığımız, şikayet etmediğimiz yer kalmadı, şimdi de bu çukura aracımız düştü, zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorlu İlçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak 2. Aralık'ta seyir halindeki bir otomobil, yol üzerindeki yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura daldı. Sürücü ise, çukurdan bir türlü aracını çıkarmayı başaramadı. Çağrılan çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak tamirciye götürüldü.

4 AYDIR ÇUKUR HEP AYNI
Otomobilinde maddi hasar meydana gelmesi nedeniyle aracının hareket kabiliyetini kaybettiğini ifade eden sürücü, "Burada devamlı araçlar çukur düşüyordu. Mahalle sakinleri tarafından bu durum belediyeye bildirilmesine rağmen bir türlü gelip yapılamadı. Araçlarımız hasar görüyor, bir an önce gelip bu çukurun kapatılmasını istiyoruz. Daha fazla vatandaşımız zarar görmesin, ayrıca bu hasar gören aracın zararının karşılanmasını istiyoruz. 4 aydır bu çukur böyle. Biz 3-4 aracı düşmekten kurtardık ama daha kötüsü yaşanmasın. Lütfen belediye ekipleri gelsin şu yolu yapsın" diyerek tepkisini ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı | Video 00:20
Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:35
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 02:20
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 12.01.2024 | 09:35
Yol istedi, yolcuların gözü önünde 4 kişinin saldırısına uğradı | Video 05:56
Yol istedi, yolcuların gözü önünde 4 kişinin saldırısına uğradı | Video 12.01.2024 | 09:34
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video 00:24
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video 12.01.2024 | 09:35
7 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 02:46
7 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 12.01.2024 | 09:35
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video 02:37
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video 12.01.2024 | 08:38
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 01:43
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:06
E-5’te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 00:41
E-5'te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 12.01.2024 | 08:38
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 02:08
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 12.01.2024 | 08:38
Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:37
Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 11.01.2024 | 16:46
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video 02:03
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video 11.01.2024 | 16:44
Ankara’da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video 00:42
Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video 11.01.2024 | 16:25
Kıranlar suç örgütünün firari üyesi tutuklandı | Video 00:08
Kıranlar suç örgütünün firari üyesi tutuklandı | Video 11.01.2024 | 14:21
Konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu | Video 00:22
Konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu | Video 11.01.2024 | 15:13
Üniversite için geldiği Antalya’da kaybolan Merve’nin son görüntüsü ortaya çıktı | Video 09:09
Üniversite için geldiği Antalya'da kaybolan Merve'nin son görüntüsü ortaya çıktı | Video 11.01.2024 | 15:13
İBB Arıtma Tesisi’nde işlenen korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:08
İBB Arıtma Tesisi’nde işlenen korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video 11.01.2024 | 15:13
DEAŞ’a operasyon! 70 şüpheli yakalandı | Video 00:43
DEAŞ'a operasyon! 70 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2024 | 15:14
Ters yönde ilerleyen otomobil tehlike saçtı! O anlar cep telefonu kamerasında | Video 00:12
Ters yönde ilerleyen otomobil tehlike saçtı! O anlar cep telefonu kamerasında | Video 11.01.2024 | 14:49
Seçil Erzan’ın yargılanmasına yarın devam edilecek | Video 03:14
Seçil Erzan’ın yargılanmasına yarın devam edilecek | Video 11.01.2024 | 12:46
Eyüpsultan’da park halindeki araç alev alev yandı | Video 02:23
Eyüpsultan’da park halindeki araç alev alev yandı | Video 11.01.2024 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA