Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 12.01.2024 | 09:35 Tekirdağ Çorlu ilçesinde 6 aydır onarılmadığı öne sürülen çukura, bir otomobil düşerek maddi hasar gördü. Belediyenin ilgisizliğine tepki gösteren vatandaş, “4 aydır yazmadığımız, şikayet etmediğimiz yer kalmadı, şimdi de bu çukura aracımız düştü, zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorlu İlçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak 2. Aralık'ta seyir halindeki bir otomobil, yol üzerindeki yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura daldı. Sürücü ise, çukurdan bir türlü aracını çıkarmayı başaramadı. Çağrılan çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak tamirciye götürüldü.

4 AYDIR ÇUKUR HEP AYNI

Otomobilinde maddi hasar meydana gelmesi nedeniyle aracının hareket kabiliyetini kaybettiğini ifade eden sürücü, "Burada devamlı araçlar çukur düşüyordu. Mahalle sakinleri tarafından bu durum belediyeye bildirilmesine rağmen bir türlü gelip yapılamadı. Araçlarımız hasar görüyor, bir an önce gelip bu çukurun kapatılmasını istiyoruz. Daha fazla vatandaşımız zarar görmesin, ayrıca bu hasar gören aracın zararının karşılanmasını istiyoruz. 4 aydır bu çukur böyle. Biz 3-4 aracı düşmekten kurtardık ama daha kötüsü yaşanmasın. Lütfen belediye ekipleri gelsin şu yolu yapsın" diyerek tepkisini ifade etti.