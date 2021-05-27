Otomobil iki kardeşe çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video

Sancaktepe'de cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki çocuğa araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savruldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Sancaktepe Fatih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeş olan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kardeş yola savruldu. Kazayı gören anne ve çevredeki vatandaşlar çocukların başına toplandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki çocuğu hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kazada yaralanan iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yaşanan kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.