Video Yaşam Otomobil ikiye bölünmüştü! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Otomobil ikiye bölünmüştü! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otomobil ikiye bölünmüştü! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

20.03.2023 | 10:12

Nevşehir'de pazar günü yaşanan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, minibüs ile otomobil çarpıştı. İkiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

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