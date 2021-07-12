Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video

Konya’da otomobil ile çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Minibüsün devrildiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan bir kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki otomobille A.B. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savrularak devrildi, otomobil ise ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Her iki araçta bulunan 7 yaralı, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki aracın çarpışması, minibüsün takla atarak devrilmesi ve otomobilin ağaca çarparak durması yer alıyor.