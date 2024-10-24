Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli sürücünün takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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