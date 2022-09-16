Video Yaşam Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video

16.09.2022 | 15:53

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OTOMATİK OYNAT

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Osmaniye-Kadirli yolunda otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 1 kadın hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Osmaniye-Kadirli karayolu üzeri Sakarcalık Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki içerisinde 5 kişilik Suriye uyruklu ailenin bulunduğu otomobil ile aynı yola çıkan traktör çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kaza sonrası otomobil takla atarak yoldan çıkıp şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın hayatını kaybederken yaralanan ikisi çocuk 4 kişinin tedavisi sürüyor.

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