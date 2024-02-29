Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 29.02.2024 | 10:56 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 3 gün önce Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat B. kontrolündeki motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan Semih T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile aracın ön camına çarparak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması, motosiklet sürücüsünün otomobilin camına çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.