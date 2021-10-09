Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Şanlıurfa Siverek'te kripto para üreten kişilere operasyon 09.10.2021 | 11:42
01:08
Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar 09.10.2021 | 11:41
01:22
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 09.10.2021 | 11:24
01:52
14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi? 09.10.2021 | 10:46
00:28
Bursa’da yıkılmak üzere olan binanın parçaları böyle koptu 09.10.2021 | 10:41
00:57
00:41
Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne 09.10.2021 | 09:38
00:18
Tam 30 yıldır daktilo başında... 09.10.2021 | 09:33
00:53
Antalya'da dehşet! Bıçaklayarak öldürüp kaldırımda böyle süründü... 09.10.2021 | 09:26
05:29
Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama… | Video 09.10.2021 | 00:16
00:49
Minibüs ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü , 6 yaralı | Video 08.10.2021 | 18:18
02:30
Gençlerin en sevdiği uygulamalar belli oldu | Video 08.10.2021 | 18:00
01:25
Yapı malzeme deposu yakınındaki sazlık yangını korkuttu | Video 08.10.2021 | 17:50
01:54
Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 08.10.2021 | 16:37
05:39
05:34
Kilis'te kağıt deposunda yangın 08.10.2021 | 16:07
01:17
04:12
02:17
Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
01:48
Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kavşak sisteminde çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Demokrasi Bulvarı İzge kavşağında meydana geldi. Yapay Şelale yönünden çevreyoluna seyir halindeki Şuayip Uğuz'un kullandığı 07 E 9546 plakalı Tofaş Şahin model otomobil ile Çetin Emeç Caddesi'ne ilerleyen Ercan Aten'in kullandığı 07 ARS 303 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Aten, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kavşaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.