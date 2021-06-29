Video Yaşam Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
29.06.2021 | 08:20

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un (55) kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş'un metrelerce havalandığı görüldü.

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