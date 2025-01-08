Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı | Video
Batman'da otomobil ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil ile öğrencileri taşıyan 72 S 0111 minibüs çarpıştı. Kazada 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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