Video Yaşam Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı | Video
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı | Video

Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı | Video

03.06.2022 | 11:39

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi.

Merkez Özsaraç üzerinde seyir halinde olan sürücü Tevhide Demirci(38) yönetimindeki otomobil, Cangül Sokaktan çıkan sürücü Rasim Sert(40) yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle heyecanlanan sürücü gaza bastı. Hızlanan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine ve park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Serap Kibaroğlu(54) yaralandı. Araçta mahsur kalan 2 yaralıyı, çevredeki vatandaşlar kurtardı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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