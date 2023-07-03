Video Yaşam Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video
Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video

Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video

03.07.2023 | 09:12

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Çınar'ın Başaklı Mahallesi mevkiinde M.T'nin (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan S.T. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, B.T. (27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

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