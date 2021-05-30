Video Yaşam Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video

Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video

Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video
30.05.2021 | 14:17

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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, Ereğli ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. idaresindeki otomobil ile İ.C. yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.C. yapılan ilk müdahalenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün yere savrulması yer alıyor.

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