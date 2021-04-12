Video Yaşam Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı | Video

Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı | Video

Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı | Video
12.04.2021 | 17:15

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Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kağıt toplayıcısına otomobilin çarpması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada ağır yaralanan kağıt toplayıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir yaya geçidinden, karşıya geçmeye çalışan bir atık kağıt toplayıcısına, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camının üstüne düşen, ardından yaklaşık 10 metre uzağa savrulan kağıt toplayıcı, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından kağıt toplayıcıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Öte yandan otomobilin kağıt toplayıcıya çarpma anı bölgede bulunan bir güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, orta refüjde bir süre bekleyen kağıt toplayıcı, ardından yol boş zannedip karşıya geçmeye başlıyor. Daha sonra otomobilin hızlı geldiğini fark eden şahıs, koşarak karşıya geçmeye çalışıyor ancak otomobil hızlı bir şekilde kendisine ve kağıt topladığı arabasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına çarpan kağıt toplayıcı, ardından yaklaşık 10 metre ileri savrularak, sert bir şekilde yere düşüyor. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan vatandaşa, ilk müdahaleyi bölgedeki insanlar yapıyor.

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