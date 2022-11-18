Otomobil kamyondan kaçarken takla attı! Feci kaza kamerada | Video

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Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin, kamyondan kaçarken refüje çarparak takla attığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.
Kaza sonrası sürücü Y.E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.B. yaralandı. İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı.