Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin, Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girip, sıkışan sokak kedisini mahallelinin desteğiyle itfaiye ekibi kurtardı.
Mahalleli, Dilşad Yılmaz'a ait otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediye yardım etmek için büyük bir çaba sarf etti. Ancak ne yazık ki, saatler süren mücadele sonuçsuz kaldı.
Bu durum üzerine vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nden destek talep etti.
Araç sahibi Dilşad Yılmaz: "Burada motoru indireceğiz galiba kedi girmiş. Kediyi kurtarmak için uğraşıyor arkadaşlar. Vallahi kedinin canı benim için daha önemli. Ben de bir kedi sahibiyim kedi daha önemli benim için." dedi.
Mahalle sakinlerinden Ali Diker de: "Kediyi çıkarmaya çalışıyoruz. Girdiği gibi çıkar diyorum ama maalesef çıkamıyor." ifadesini kullandı.
İtfaiye ekipleri uzun bir uğraşın ardından otomobilin panjurunu sökerek kediyi yaklaşık 24 saat süresince mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Bu anlarda ise vatandaşlar, itfaiyecilere alkışlarla destek verdi.
Ancak kurtarılan kedi, bulunduğu yerden kaçarak gözden kayboldu.
Bu olay, Ayvalık'taki insanların hayvan sevgisi ve dayanışma ruhunu ortaya koyduğu önemli bir an oldu. Hem sokakta yaşayan vatandaşlar hem de itfaiye ekipleri, kedinin güvenliğini sağlamak adına büyük özveri gösterdi. Ancak kedinin sağ salim kurtarılması ise mahalle halkını sevince boğdu.
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