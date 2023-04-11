Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı | Video
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
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