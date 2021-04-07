Otomobil kolçağından uyuşturucu hap, sigara paketinden metamfetamin çıktı | Video

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri drone destekli gerçekleştirdikleri operasyonda durdurduğu araçta 80 adet captagon isimli uyuşturucu hap ile metanfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu haplarının otomobilinin 'kolçak' diye adlandırılan kol dayama kısmından çıkması ise zehir tacirinin rahatlığını gözler önüne serdi.

Olay, Eskişehir- Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., isimli bir şahsın Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek karayolunda gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra uygulama noktası oluşturdu. Drone ile de havadan izleme yapan ekipler, İ.K.'nın kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, aracın kolçağında poşet içerisinde 80 adet 80 adet captagon isimli uyuşturucu hap, sigara paketi içerisinde ise alüminyum folyaya sarılı 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınan İ.K., isimli şahıs işlememelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon jandarma tarafından da anbean kayıt altına alındı.