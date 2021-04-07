Otomobil kolçağından uyuşturucu hap, sigara paketinden metamfetamin çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
02:05
Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video 07.04.2021 | 16:44
02:49
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında | Video 07.04.2021 | 16:18
01:11
01:45
Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video 07.04.2021 | 15:33
00:37
Antalya Demre'de kurtlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı 07.04.2021 | 12:43
01:05
Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Antalya Demre'de görüntülendi! 07.04.2021 | 12:43
02:22
Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 07.04.2021 | 15:18
04:55
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 07.04.2021 | 14:53
03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24
00:21
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 07.04.2021 | 14:08
02:39
09:07
01:02
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 07.04.2021 | 12:43
02:07
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video 07.04.2021 | 13:43
01:31
03:26
Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada! 07.04.2021 | 12:43
00:49
Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler! 07.04.2021 | 12:43
00:33
İstanbul Avcılar'da aşırı yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada 07.04.2021 | 10:39
Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri drone destekli gerçekleştirdikleri operasyonda durdurduğu araçta 80 adet captagon isimli uyuşturucu hap ile metanfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu haplarının otomobilinin 'kolçak' diye adlandırılan kol dayama kısmından çıkması ise zehir tacirinin rahatlığını gözler önüne serdi.
Olay, Eskişehir- Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., isimli bir şahsın Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek karayolunda gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra uygulama noktası oluşturdu. Drone ile de havadan izleme yapan ekipler, İ.K.'nın kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, aracın kolçağında poşet içerisinde 80 adet 80 adet captagon isimli uyuşturucu hap, sigara paketi içerisinde ise alüminyum folyaya sarılı 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınan İ.K., isimli şahıs işlememelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon jandarma tarafından da anbean kayıt altına alındı.