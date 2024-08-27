Video Yaşam Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü

Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü

27.08.2024 | 08:36

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin köprüden aşağıya yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Adıyaman Karayolu Akpınar köyü girişinde Ekrem Cengiz (41) idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri aşan otomobil köprüden aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşen otomobil, hurda yığınına dönerken otomobil sürücüsü Ekrem Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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