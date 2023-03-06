Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralı | Video
Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarpması neticesinde 2 kardeş yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, kaza anı cadde üzerindeki işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen şahısların sürüklendiği görülüyor.
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