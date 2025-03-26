Video Yaşam Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video
Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video

Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video

26.03.2025 | 06:07

Batman'da okul çıkışı öğrencilerin arasına dalan otomobil 2 öğrenciyi yaraladı. Olay sonrası sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, 33 AJT 697 plakalı otomobil, Belde Mahallesi'nde bulunan İMKB Ortaokulu önünde okuldan çıkan öğrencilere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik yansırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video 01:29
Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video 26.03.2025 | 06:07
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü | Video 01:08
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü | Video 26.03.2025 | 06:07
Muayenesiz araçla 2. kez alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, Az saygın olsun dedi | Video 01:21
Muayenesiz araçla 2. kez alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, "Az saygın olsun" dedi | Video 26.03.2025 | 06:06
Kars’ta araçlar birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı | Video 02:25
Kars'ta araçlar birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı | Video 25.03.2025 | 16:05
Çukurca’da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:04
Çukurca'da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 25.03.2025 | 15:52
Otopark görevlisi müşteriye ait araçla kaza yaptı, ehliyetsiz çıktı! Kaza anı kamerada | Video 01:27
Otopark görevlisi müşteriye ait araçla kaza yaptı, ehliyetsiz çıktı! Kaza anı kamerada | Video 25.03.2025 | 15:27
Kurt sürüsüyle tek başına mücadele eden köpeğin sahibi yaşanan o anları anlattı | Video 02:18
Kurt sürüsüyle tek başına mücadele eden köpeğin sahibi yaşanan o anları anlattı | Video 25.03.2025 | 14:34
12 suç kaydı bulunan şahıs para çalarken önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 02:01
12 suç kaydı bulunan şahıs para çalarken önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 25.03.2025 | 14:02
Yalova’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:21
Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video 25.03.2025 | 13:25
Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı | Video 02:20
Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı | Video 25.03.2025 | 13:25
Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 01:57
Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 25.03.2025 | 12:46
Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video 02:55
Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video 25.03.2025 | 12:38
Esenyurt’ta güpegündüz şok görüntüler: Yalvararak uyuşturucu istedi | Video 00:17
Esenyurt'ta güpegündüz şok görüntüler: Yalvararak uyuşturucu istedi | Video 25.03.2025 | 12:37
Laf atma kavgası kanlı bitti! Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırdı | Video 00:41
Laf atma kavgası kanlı bitti! Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırdı | Video 25.03.2025 | 11:26
Esenyurt’ta takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs kamerada | Video 00:28
Esenyurt'ta takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs kamerada | Video 25.03.2025 | 10:49
Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi | Video 02:10
Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi | Video 25.03.2025 | 10:12
Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı | Video 00:40
Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı | Video 25.03.2025 | 10:07
Mecidiyeköy’de restoranda silahlı saldırı: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 01:32
Mecidiyeköy’de restoranda silahlı saldırı: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 25.03.2025 | 09:59
Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:31
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 25.03.2025 | 09:38
Beyoğlu’nda korkutan yangın | Video 00:20
Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video 25.03.2025 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY