Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı | Video

Küçükçekmece’de, okula gitmeye çalışan lise öğrencisine araba çarptı. Hayati tehlikesi bulunmayan öğrenci tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan bir araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2'inci sınıf öğrencisi Kain Nuri K,'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç savrularak yere düştü. Yaralanan gence sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırırken, incelemenin ardından araç çekildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavisi süren Kain Nuri K'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye yolun ortasında çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle gencin savrularak yere düştüğü kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.