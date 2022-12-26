Otomobil önce başka bir otomobile çarptı, ardından karşı yola geçip takla atarak sürüklendi! O anlar kamerada | Video
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Antalya’da iki gencin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip metrelerce ters şekilde sürüklendiği anlar hem motosiklet kamerasına hem de yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. İki genci taktıkları emniyet kemeri hayata bağlarken, soğukkanlılıkları pes dedirtti.
"TAKLA VE SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA"
Film sahnelerini aratmayan kaza anı ve sonrasında yaşanan motosiklet kamerası ile gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması, otomobile çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Cep telefonu görüntüsüne ise kaza anında yaşananlar ve iki genç arasındaki diyaloglar yer aldı. Araç sürüklenirken Kuşcu arkadaşına, " Kanka dur araba kaydı sakin ol. 112'yi arayayım mı sende bir şey var mı? Bir dakika sakin sakin. Bir sürüklenmişiz. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyorduk. Emniyet kemeri çok önemli sadece kafamı vurdum. Karşı şeritten gelen bir araca çarptık" sözleri yer aldı.
"ÇOK SAKİN KALDIK"
Kazayı yara almadan atlatan Ozan Kuşcu, seyir halindeyken arkadaşının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip taklalar attıklarını söyledi. Takla atarken bir araca çarpmaları nedeniyle hızlarının azaldığını ifade eden Kuşcu,"Daha kötü sonuçlar olabilirdi, o araç bizim hızımızı kesti. Kazayı herkes kurgu gibi bahsediyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Arkamızdan gelen motosikletlinin kamerasına kaza yansıdı. Bende aracın içinde o an video çekiyordum, o anda kaza oldu. Kaza anı hem içerideki hem dışarıdaki kameralara yansıyor. Çok garip bir kazaydı. Araba taklalar atmasına rağmen yaralanmadık ve çok sakin kaldık. Bu sakinlik karşısında insanların tepkisi, " Her gün kazamı yapıyorsunuz" oldu. Takla atıyoruz ama hem kendim hem arkadaşım sakin kalıyor" dedi.
"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI"
Daha önce küçük kazalar atlattıklarını anlatan Ozan Kuşcu, " Buda küçük bir kazaydı, diğer araca binip yolumuza devam ettik. Karşı şeritte çarptığımız araç olmasa belki biz hayatta olmayabilirdik. Emniyet kemerimiz sayesinde sadece kafamızı çarptık" diye konuştu.