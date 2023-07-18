Otomobil önce taksiye, sonra duvara çarpıp ters döndü! O anlar kamerada | Video
Bartın'da meydana gelen kazada ticari taksiyle çarpışan otomobil önce beton duvara çarptı, ardından takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücünün ismi öğrenilemeyen ticari taksi ile çarpışan Ş.Ş. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil önce bir sitenin duvarına çarptı ardından takla attı.
Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 ekiplerince ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı siteye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ticari taksi ile çarpışması, siteye ait duvara çarpıp yıkması ve sonrasında takla attığı anlar yansıdı.
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