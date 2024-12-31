Otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Serhat Dalkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan 1 kişinin de yaralandığını tespit etti.
Yaralı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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