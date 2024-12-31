Video Yaşam Otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video

31.12.2024 | 10:30

Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Dalkılıç (27) idaresindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, caddede önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Serhat Dalkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan 1 kişinin de yaralandığını tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir’de kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01:29
Ataşehir'de kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 31.12.2024 | 10:41
Otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:51
Otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 31.12.2024 | 10:30
Yolcu otobüsünün motoruna gizlenmiş 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi | Video 02:11
Yolcu otobüsünün motoruna gizlenmiş 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi | Video 31.12.2024 | 10:20
Osmaniye’de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 01:09
Osmaniye'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 31.12.2024 | 09:57
Okul bahçesine giren köpek öğrencilerle birlikte maç yaptı | Video 03:46
Okul bahçesine giren köpek öğrencilerle birlikte maç yaptı | Video 31.12.2024 | 09:47
SON DAKİKA! TEM’de yolcu otobüsünde yangın | Video 02:24
SON DAKİKA! TEM'de yolcu otobüsünde yangın | Video 31.12.2024 | 09:33
Kocaeli’de patlama öncesi doğal gaz ekiplerinin binaya geldiği görüntüler ortaya çıktı | Video 03:02
Kocaeli'de patlama öncesi doğal gaz ekiplerinin binaya geldiği görüntüler ortaya çıktı | Video 31.12.2024 | 09:27
Bayburt’ta cirit sporcusunun atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı | Video 00:35
Bayburt'ta cirit sporcusunun atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı | Video 31.12.2024 | 09:27
Şırnak’ta kepçe operatörünün ölümden döndüğü çığ anı kamerada | Video 00:11
Şırnak'ta kepçe operatörünün ölümden döndüğü çığ anı kamerada | Video 31.12.2024 | 09:27
Van Gölü Ekspresi’nin Kirkor Dağı eteklerindeki muhteşem görüntüsü mest ediyor | Video 01:24
Van Gölü Ekspresi’nin Kirkor Dağı eteklerindeki muhteşem görüntüsü mest ediyor | Video 31.12.2024 | 09:27
Beykoz’da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı | Video 01:54
Beykoz'da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı | Video 31.12.2024 | 08:44
Elektrik telleri havai fişek gibi böyle patladı, yürekler ağza geldi | Video 00:55
Elektrik telleri havai fişek gibi böyle patladı, yürekler ağza geldi | Video 31.12.2024 | 08:17
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu | Video 00:58
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu | Video 31.12.2024 | 08:17
Şanlıurfa’da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video 00:56
Şanlıurfa'da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video 31.12.2024 | 08:17
Ters şeritten ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:13
Ters şeritten ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı | Video 31.12.2024 | 08:17
Ekiplerle çatışmaya girdi, vurularak gözaltına alındı | Video 00:39
Ekiplerle çatışmaya girdi, vurularak gözaltına alındı | Video 31.12.2024 | 08:16
Kömür sobası faciası: Güvercinler telef olmaktan son anda kurtarıldı | Video 03:17
Kömür sobası faciası: Güvercinler telef olmaktan son anda kurtarıldı | Video 31.12.2024 | 08:16
Fatih’te tartıştıkları sürücüye saldırdılar | Video 00:25
Fatih’te tartıştıkları sürücüye saldırdılar | Video 30.12.2024 | 15:45
3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 00:31
3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.12.2024 | 15:01
13 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması kamerada | Video 04:30
13 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması kamerada | Video 30.12.2024 | 14:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA