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Video Yaşam Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video
Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video

Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video

06.05.2024 | 15:02

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Abdurrahman A., idaresindeki 07 BBU 238 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Otogar Kavşağı yakınlarında refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman A., yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kazadan hemen sonra içerisinde hasta olan ve hastaneye giden bir ambulanstaki sağlık çalışanları tarafından müdahale edildi. Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınan Abdurrahman A., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı. Öte yandan, kazanın olduğu noktada daha önceden de birçok kez ölümlü ve yaralamalı kaza olmuştu.
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