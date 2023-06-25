Video Yaşam Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

25.06.2023 | 08:36

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; E.G. yönetimindeki 06 VIP 42 otomobil scooter sürücüsü Akif Zengin'e (14) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Akif Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken, Akif Zengin'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen Akif Zengin'in yakınları ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı | Video 02:45
Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı | Video 25.06.2023 | 09:37
Fındıkta ’Drakula’ ile mücadele bu yıl da sürüyor | Video 07:30
Fındıkta 'Drakula' ile mücadele bu yıl da sürüyor | Video 25.06.2023 | 09:37
Tekirdağ’da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 03:27
Tekirdağ'da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 25.06.2023 | 08:36
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:35
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 25.06.2023 | 08:36
Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur’u hastanede ziyaret etti | Video 00:21
Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti | Video 25.06.2023 | 08:38
Kadıköy’de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü | Video 00:35
Kadıköy'de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü | Video 25.06.2023 | 08:35
Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 01:40
Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 24.06.2023 | 23:52
Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı | Video 00:26
Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı | Video 24.06.2023 | 16:09
Halı silkeleyen komşuya huzur bozma davası | Video 00:46
Halı silkeleyen komşuya "huzur bozma" davası | Video 24.06.2023 | 16:02
Hatay’da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı | Video 01:19
Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı | Video 24.06.2023 | 15:59
Osmangazi Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi | Video 03:21
Osmangazi Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi | Video 24.06.2023 | 15:19
Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi | Video 00:56
Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi | Video 24.06.2023 | 14:34
Çekmeköy’de servis aracı alev alev yandı | Video 00:26
Çekmeköy'de servis aracı alev alev yandı | Video 24.06.2023 | 14:09
Çan’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı | Video 00:48
Çan’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı | Video 24.06.2023 | 14:09
Kayseri’de feci kaza! 3 ölü, 16 yaralı | Video 00:29
Kayseri'de feci kaza! 3 ölü, 16 yaralı | Video 24.06.2023 | 13:49
Gaziantep TAG otoyolunda yolcu taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı | Video 01:05
Gaziantep TAG otoyolunda yolcu taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı | Video 24.06.2023 | 12:03
Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:20
Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 24.06.2023 | 11:29
Beylikdüzü’nde hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı... O anlar kamerada | Video 00:39
Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı... O anlar kamerada | Video 24.06.2023 | 11:21
Mersin’de 2 kilo 251 gram metamfetamin ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 01:39
Mersin'de 2 kilo 251 gram metamfetamin ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 24.06.2023 | 10:22
Özel halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi | Video 00:59
Özel halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi | Video 24.06.2023 | 10:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA