Video Yaşam Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

31.10.2021 | 08:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 01:16
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 31.10.2021 | 08:42
Sancaktepe’de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı | Video 02:24
Sancaktepe'de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı | Video 31.10.2021 | 08:41
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy’de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:31
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 30.10.2021 | 17:25
İstanbul Boğazı’nda korkutan dakikalar! Gemi kıyıya metreler kala durabildi 02:09
İstanbul Boğazı'nda korkutan dakikalar! Gemi kıyıya metreler kala durabildi 30.10.2021 | 16:04
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 00:56
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 30.10.2021 | 15:13
Tunceli’de benekli semender görüntülendi 00:58
Tunceli’de benekli semender görüntülendi 30.10.2021 | 15:02
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti 00:41
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti 30.10.2021 | 15:02
Diyarbakır’da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada 00:39
Diyarbakır'da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada 30.10.2021 | 12:01
Konya’da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu 00:06
Konya'da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu 30.10.2021 | 11:31
İstanbul’da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı 02:56
İstanbul'da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı 30.10.2021 | 11:26
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu’nun sürpriz dansı kamerada 00:25
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun sürpriz dansı kamerada 30.10.2021 | 10:45
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 00:43
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 30.10.2021 | 10:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 09:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 30.10.2021 | 10:30
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 03:41
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 30.10.2021 | 10:06
Diyarbakır’da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 00:59
Diyarbakır'da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 30.10.2021 | 10:06
Kayseri’de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı 01:15
Kayseri'de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı 30.10.2021 | 09:18
İstanbul Ümraniye’de direksiyon başında uyuyan sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı 03:41
İstanbul Ümraniye’de direksiyon başında uyuyan sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı 30.10.2021 | 09:51
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 01:24
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
İstanbul Esenyurt’ta pazarcılar arasında ’tezgahımı devirdin’ kavgası kamerada 01:28
İstanbul Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası kamerada 30.10.2021 | 09:17
Adana’da firarilere şafak operasyonu 01:14
Adana'da firarilere şafak operasyonu 30.10.2021 | 09:18

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Kayalak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına ters devrildi. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, LPG'li otomobilde tedbir aldı. Çekici vasıtasıyla su kanalından çıkartılan otomobil otoparka kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA