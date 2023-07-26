Otomobil sulama kanalına devrildi: 5 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp | Video
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, kayıp 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.
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