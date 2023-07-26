Otomobil sulama kanalına devrildi: 5 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp | Video 26.07.2023 | 15:05 Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, kayıp 1 kişiyi arama çalışması sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Köse Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İbrahim A.'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ile dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kanalda kaybolan 1 çocuğun bulunması için bölgede başlatılan çalışmalar dürüyor.