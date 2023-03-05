Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu | Video
Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü araçtan çıkan sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.
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