Video Yaşam Otomobil sürücüsü kaldırıma çarptı, araç takla attı | Video
Otomobil sürücüsü kaldırıma çarptı, araç takla attı | Video

Otomobil sürücüsü kaldırıma çarptı, araç takla attı | Video

10.10.2021 | 08:45

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D-100 Haramidere’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan otomobil sürücüsü kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza 04.00'da Avcılar D-100 Karayolu Avcılar Haramidere Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Nalcıoğlu idaresindeki 34 AE 6080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halindeyken kaldırıma çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıktı.

Kazanın olduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fethi Nalcıoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Otomobilin çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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