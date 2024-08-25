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Gaziantep'te otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

25.08.2024 | 08:25

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada bir kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

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Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ağabey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Günay idaresindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 HVY 70 plakalı çimento ham maddesi taşıyan silobas dorse takılı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Sürücü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde otomobilde bulunan 4 çocuk annesi Hacer Günay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı sürücü eşi Yılmaz Günay ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hacer Günay'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan aynı bölgede çok sayıda ölümlü kaza meydana geldiğini ifade eden ve son olarak 10 kişinin öldüğü servis kazasını hatırlatan bölge halkı ise çözüm talebinde bulundu.

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