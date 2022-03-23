Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi | Video

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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Öte yandan kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.