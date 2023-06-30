Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 10:43 Erzincan’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 08. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tevfik Arslan idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İran uyruklu Ali Rahimi'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki Ehas Arslan ile Latif Altıntaş kaza mahallinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Tevfik Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ağır yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi, "Rampaya yukarı çıkıyordum. Bir baktım arkadan ses geldi. Camdan baktım otomobil dorsenin altına girmiş" dedi.Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcının olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.