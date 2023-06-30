Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video
Erzincan’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi, "Rampaya yukarı çıkıyordum. Bir baktım arkadan ses geldi. Camdan baktım otomobil dorsenin altına girmiş" dedi.
Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcının olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 10:43
02:57
01:31
Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video 30.06.2023 | 09:56
04:22
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 30.06.2023 | 09:44
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 09:43
06:42
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 30.06.2023 | 10:28
02:53
04:15
Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video 30.06.2023 | 10:02
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 10:02
07:11
04:28
Arnavutköy'de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 09:07
01:27
00:54
Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 08:45
01:33
01:11
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 30.06.2023 | 08:44
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 21:50
00:49
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 29.06.2023 | 18:51
01:19
'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 16:52
01:20
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 29.06.2023 | 16:01