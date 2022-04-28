Video Yaşam Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi: Sürücü ağır yaralı! | Video
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi: Sürücü ağır yaralı! | Video

Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi: Sürücü ağır yaralı! | Video

28.04.2022 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi: Sürücü ağır yaralı! | Video 02:40
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi: Sürücü ağır yaralı! | Video 28.04.2022 | 08:39
Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video 01:52
Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video 28.04.2022 | 08:39
İstanbul’da, eylem hazırlığındaki DKP/BÖG hücresi çökertildi | Video 00:19
İstanbul’da, eylem hazırlığındaki DKP/BÖG hücresi çökertildi | Video 28.04.2022 | 08:31
TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu! | Video 01:02
TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu! | Video 28.04.2022 | 08:39
28 kiloya düşen Kübra’nın tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat | Video 02:11
28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat | Video 27.04.2022 | 16:51
Trafikte dehşet! 4 maganda trafikte durdukları otomobile tekme ve yumrukla saldırdılar | Video 02:14
Trafikte dehşet! 4 maganda trafikte durdukları otomobile tekme ve yumrukla saldırdılar | Video 27.04.2022 | 16:46
Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır’ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | Video 04:48
Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır'ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | Video 27.04.2022 | 15:57
Bodrum’da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü | Video 00:41
Bodrum'da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü | Video 27.04.2022 | 15:42
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun’da siber polisi yakaladı | Video 01:52
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı | Video 27.04.2022 | 15:30
Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını | Video 00:52
Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını | Video 27.04.2022 | 15:30
Ekmeğe sararak sakladı! İçerisinden uyuşturucu çıktı | Video 01:14
Ekmeğe sararak sakladı! İçerisinden uyuşturucu çıktı | Video 27.04.2022 | 15:07
Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu! O anlar kamerada | Video 02:39
Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu! O anlar kamerada | Video 27.04.2022 | 13:49
Ankara’da çıplak vatandaş görenleri şoke etti | Video 00:13
Ankara'da çıplak vatandaş görenleri şoke etti | Video 27.04.2022 | 13:51
Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı | Video 00:16
Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı | Video 27.04.2022 | 13:30
Drift yapıp, 2 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza | Video 00:50
Drift yapıp, 2 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza | Video 27.04.2022 | 13:30
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video 00:46
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video 27.04.2022 | 13:30
Güvenlik kameralarından kaçmayı başaran otomobil fareleri, çamura saplanınca otomobili bırakıp kaçtı | Video 02:48
Güvenlik kameralarından kaçmayı başaran otomobil fareleri, çamura saplanınca otomobili bırakıp kaçtı | Video 27.04.2022 | 12:32
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti | Video 01:21
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti | Video 27.04.2022 | 12:32
Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen’in istismar görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:02
Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen'in istismar görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 12:30
Tortum Şelalesi’nden görsel şölen | Video 01:59
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen | Video 27.04.2022 | 12:29

Konya’nın Kulu ilçesinde bir otomobil, tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Otomobil tırın dorsesinin altına girerken, sürücü ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ç'nin kullandığı tomruk yüklü tıra aynı istikamete seyir halinde olan Mert K. (27) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili tırın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA